Dragon Quest Builders 2 â€“ Release in 2019 auch in Europa und frische Screenshots verfÃ¼gbar

Square Enix‘ Dragon Quest Builders 2 wird, wie einem Geschäftsbericht von Nintendo zu entnehmen ist, garantiert auch in Europa erscheinen. Zudem wird Nintendo eigenen Angaben zufolge die Veröffentlichung für die neben der Playstation 4 ebenfalls geplanten Nintendo Switch-Version europaweit übernehmen.

Als Release-Zeitraum für Dragon Quest Builders 2, welches Anfang dieses Jahres offiziell vorgestellt wurde, wird derzeit allgemein gültig das Jahr 2019 angegeben. Ein konkretes Erscheinungsdatum wird zu einem späteren Zeitpunkt gesondert bekanntgegeben.

Weiterhin hat Square Enix eine ganze Reihe frischer Screenshots veröffentlicht, die euch einen Eindruck von dem in Dragon Quest Builders 2 enthaltenen Multiplayer vermitteln sollen. Ergänzende Infos zur Story in Dragon Quest Builders 2 sowie weitere Screenshots sowie Gameplay-Trailer findet ihr in diesen Beiträgen: