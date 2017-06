Dragon Quest XI: In Search of Departed – Neue Gameplay-Videos der E3 2017

Die in Japan überaus beliebte Rollenspiel-Serie Dragon Quest erhält mit Dragon Quest XI eine weitere Fortsetzung. Während der E3 2017 sind einige Gameplay-Videos von Dragon Quest XI, kompletter Name Dragon Quest XI: In Search of Departed Time, entstanden. Die folgenden Videos von Dragon Quest XI: In Search of Departed Time zeigen verschiedenen Bereiche des JRPGs und stellen auch die 3DS-Version näher vor.

Dragon Quest XI: In Search of Departed wurde von Square Enix entwickelt und soll bereits am 29. Juli 2017 in Japan für Nintendo 3DS und Playstation 4 erscheinen. Eine ebenfalls angekündigte Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Ob und wann Dragon Quest XI: In Search of Departed auch in westlichen Gefilden veröffentlicht werden wird ist bisher nicht bekannt.

Dragon Quest XI (3DS) – Gameplay Footage (17.6.2017)

Dragon Quest XI (Switch/PS4) – Gameplay Footage (Horse Racing)

Dragon Quest XI (Switch/PS4) – Gameplay Footage (Casino)

『ドラゴンクエストXI カウントダウンカーニバル』 名古屋会場スペシャルステージ