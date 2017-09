Dragon’s Dogma: Dark Arisen – Neues Vergleichsvideo des RPGs veröffentlicht

Capcom hat zur kommenden verbesserten Neuauflage des erfolgreichen Rollenspiels Dragon’s Dogma: Dark Arisen ein weiteres Vergleichsvideo veröffentlicht.

Gezeigt werden Ingame-Aufnahmen von Dragon’s Dogma: Dark Arisen aus der Playstation 3 Fassung und diese werden mit den Neuauflage für Playstation 4 verglichen.

Damit ihr euch einen noch besseren Überblick über die Neuauflage von Dragon’s Dogma: Dark Arisen verschaffen könnt, haben wir euch zusätzliche noch das erste Vergleichs-Video von Capcom eingebunden.

Die überarbeitete Neuauflage von Dragon’s Dogma: Dark Arisen soll am 3. Oktober 2017 als digitaler Download und am 4. Oktober 2017 auch als Retail-Version für Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – Comparison Video #2

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – Comparison Video #1