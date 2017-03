Drawn to Death – Gameplay-Video mit David Jaffe

Zum bald erscheinenden Multiplayer Shooter Drawn to Death ist ein weiteres, gut 20 Minuten langes Gameplay-Video verfügbar, welches ihr nachfolgend anschauen könnt.

Begleitet den Drawn to Death-Erfinder David Jaffe, wie er sich durch das Comic-Buch eines Highschool-Schülers manövriert und dabei auf die Einfälle des Jungen angewiesen ist, der durch seine Zeichnungen für unter anderen Waffen oder auch Levels sorgt.

Drawn to Death wird von The Bartlet Jones Supernatural Agency entwickelt und erscheint am 4. April, 2017 exklusiv für Playstation 4. Für Playstation Plus-Member ist der Comic-Shooter im April 2017 kostenlos zu haben.

Drawn to Death Gameplay with David Jaffe | PS Underground, PS Plus