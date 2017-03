Drawn to Death – Kostenlos für PS Plus Member im April 2017

Drawn to Death, welches derzeit von David Jaffe’s Studio The Bartlet Jones Supernatural Agency und SCE San Diego Studio entwickelt wird, hat mit dem 4. April 2017 nicht nur, wie unlängst berichtet, einen finalen Release-Termin erhalten. Drawn to Death ist auch der erste bekanntgewordene Titel, der kostenlos für Playstation Plus Member im April 2017 zur Verfügung stehen wird.

Drawn to Death ist ein Third-Person-Shooter mit Schwerpunkt Multiplayer. Euch verschlägt es in eine Art Comic-Welt, die sich in einem Sketch-Book eines Highschool-Schülers befindet. Alle Levels, Charaktere, Waffen und dergleichen mehr basieren auf den Einfällen dieses Schülers und gelangen über seine Zeichnungen ins Spiel.

Drawn to Death – Inside Look with David Jaffe