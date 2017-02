Drawn to Death – Release bekannt und neues Video verfügbar

Drawn to Death, der Third-Person-Shooter, welcher aktuell von David Jaffe’s Studio The Bartlet Jones Supernatural Agency und SCE San Diego Studio entwickelt wird, hat einen finalen Release-Termin verpasst bekommen. Wie Sony bekanntgegeben hat, wird Drawn to Death demnach am 4. April 2017 als Free-to-Play-Titel exklusiv für Playstation 4 erscheinen.

Ergänzend zum Veröffentlichungstermin stellt sich Drawn to Death mit einem weiteren Video vor, in dem es einen Blick hinter die Kulissen gibt als auch einige neue Gameplay-Szenen.

Drawn to Death – Inside Look with David Jaffe