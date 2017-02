Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour Edition â€“ Release in Deutschland nach Index-Streichung angekÃ¼ndigt

Der gute alte Duke hat den Index verlassen! Was Anfang Februar 2017 vorab bekannt geworden ist, wurde nun offiziell auch nochmals von Gearbox Publishing bestätigt: Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour Edition wurde vom berühmt-berüchtigten Index gestrichen und folglich ist der Weg frei, dass der Shooter auch in Deutschland angeboten und verkauft werden kann.

Und genau das hat Gearbox Publishing auch vor und kündigt an, dass Duke die Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour Edition schon am 1. März 2017 endlich auch in Deutschland für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht wird.

Über den Prozess Duke Nukem vom Index streichen zu lassen sagt Scott Warr, Produzent bei Gearbox Publishing – Zitat: