Duke Nukem 3D – Indizierung aufgehoben

Der Shooter Duke Nukem 3D wurde vom berühmt-berüchtigten Index (gültig für Deutschland) gestrichen, wie Schnittberichte unter Berufung auf die aktuellen Indizierungen und Beschlagnahmungen Januar 2017, herausgegeben von der BPjM (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien), berichtet. Duke Nukem 3D wurde folglich sowohl in der Shareware- als auch in der Vollversion vom, wie es umgangssprachlich heißt, Index gestrichen. Ebenfalls gestrichen wurde auch die Duke Nukem-Erweiterung Plutonium Pack.

Duke Nukem 3D, für verschiedene Plattformen verfügbar, erschien erstmals 1996. Erst im November 2016 wurde die Duke Nukem 3D Jubiläumsausgabe in Form der Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour-Edition auch für die aktuelle Konsolengeneration veröffentlicht.

Listenstreichungen erfolgen allerdings in der Regel erst nach Ablauf von 25 Jahren ausgehend vom Jahr der Indizierung. Somit wäre Duke Nukem 3D erst 2021 vom Index geflogen, sodass im vorliegenden Fall angenommen werden kann, dass der aktuelle Rechteinhaber Gearbox Software, ähnlich wie seinerzeit schon Microsoft mit Gears of War und Gears of War 2, eine vorzeitige Listenstreichung beantragt und bewilligt bekommen hat.

Bleibt am Ende noch die Frage offen, ob Gearbox sich noch um einen Alterseinstufung durch die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) bemüht, sodass der Weg für das Original als auch das Remake frei wäre, um deutschlandweit offiziell im Handel angeboten werden zu können.