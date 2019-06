Dying Light 2 – E3 2019-Trailer veröffentlicht und Release-Zeitraum steht fest

Dying Light 2 hat sich während des E3 2019 Xbox Press Briefings mit einem neuen Trailer präsentiert, den wir euch nachfolgend eingebunden haben.

Lernt Aiden kennen, ein Überlebender in einer infizierten Welt. Er ist der neue Held in einer Welt, die von der Seuche ins Chaos gestürzt wurde. Jede Entscheidung, die getroffen wird, ist wichtig und überall lauert der Tod. Das Schicksal von „Der Stadt“ steht auf dem Spiel und es liegt an euch dies zu entscheiden.

Das Zombie Survival-Actionspiel Dying Light 2 wird von Techland entwickelt und während der E3 2018 offiziell angekündigt. Dying Light 2 soll im Frühjahr 2020, konkreter Release: tba, für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

Dying Light 2 – Trailer E3 2019