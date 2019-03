Dying Light 2 – Zombies mit einer Art Lebens- und Verfallszyklus

Techlands Lead Game Designer Tymon Smektala plauderte kürzlich mal wieder etwas aus dem Nähkästchen und erklärte den neuen Lebens- und Verfallszyklus der Zombies vor, die in Dying Light 2 ihren Auftritt haben werden.

Laut Smektala haben man sich für Dying Light 2 einen Infizierungsverlauf für die Zombie-Gegner überlegt. Demnach starten Infizierte als sogenannte Virals. Das sind diejenigen, die gerade erst gebissen und damit im ersten Stadium der Infizierung sind. Diese Zombies haben noch sowas wie eine gewisse Rest-Menschlichkeit übrig, sind aber trotzdem brandgefährlich und vor allem auch sehr schnell. Außerdem meiden diese Zombies die Sonne wie der Teufel das Weihwasser.

Nach einer Weile werden aus den Virals die sogenannten Beißer (Biters), welche dem klassischen Zombiebild entsprechen. Sie bewegen sich langsamer und weniger agil als die Virals, sie sinnen aber darauf euch zu fassen zu bekommen, zu beißen und damit zu infizieren oder euch auch zu futtern. Aber auch für die Beißer ist Sonnenlicht keine angenehme Sache. Und bleiben Beißer in der Sonne oder sind der UV-Strahlung per se zu lange ausgesetzt, wandeln sie sich in sogenannte Degenerierte. Darunter versteht Techland faulende Zombies, die sehr schwach sind und denen schon das Fleisch von den Knochen fällt. Degenerierte sind sehr langsam und meistens keine Gefahr mehr, aus dem Augen lassen sollte man sie trotzdem nicht.

Und da Dying Light 2 ein, wie Smektala ausführt, sich wandelndes Spiel ist, passiert natürlich immer sehr viel. Nicht zu vergessen auch die sogenannten Volatiles, die am gefährlichsten für euch sein werden. Sie jagen in der Nacht und sind garantiert tödlich für euch. Begegnet ihr einem Volatile, bleibt nur eines: lauft so schnell ihr könnt – oder lasst euch zu einem Mitternachtssnack verarbeiten!

Dying Light 2 wurde während des E3 2018 Xbox Press-Briefings angekündigt und soll für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Ein konkreter Release-Termin für Dying Light 2 steht jedoch nicht fest und wird gesondert bekanntgegeben.