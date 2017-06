Dying Light: The Following – 10 kostenlose DLC-Pakete angekündigt

Der Dying Light: The Following-Entwickler Techland hat weitere Unterstützung für das erfolgreiche Horror-Survival-Adventures angekündigt.

Demnach sollen i den kommenden 12 Monaten gesamt sage und schreibe 10 neue DLC-Pakete für Dying Light: The Following veröffentlicht werden, welche zudem alle kostenlos erhältlich sein sollen. Dazu äußerte sich auch Pawel Marchewka, CEO von Techland wie folgt – Zitat:

Nachdem das Spiel in den ersten Monaten nach seiner Veröffentlichung 2015 durchschnittlich 700.000 Spieler in der Woche fesselte, zieht Dying Light heute, fast drei Jahre nach Release, immer noch wöchentlich eine halbe Million Spieler an. Diese Zahl macht deutlich, dass Dying Light über eine lebendige, begeisterte Community verfügt, die von dem Spiel nicht genug bekommt. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von unseren Spielern nach neuen Waffen, Outfits und Quests gefragt werden. Heute freue ich mich bekannt geben zu können, dass wir Dying Light auch in Zukunft mit aller Kraft unterstützen werden. Wir arbeiten bereits an einer Vielzahl neuer Inhalte und unsere Fans dürfen sich auf viele neue, herausfordernde Gegner und Spielmechaniken freuen. Es gibt neue Geheimnisse zu ergründen sowie unbekannte, noch nie dagewesene Landschaften zu entdecken. All dies bringen wir in zehn individuellen DLC unter, die innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheinen werden – und das kostenlos für sämtliche Spieler und auf allen Plattformen.

Um die vielen aktiven Spieler weiterhin zu unterstützen, enthalten die kommenden Dying Light: The Following DLCs neue Orte, Story-Quests, Spielmechaniken, Waffen und Gegner und vieles mehr. Außerdem sollen bis zu vier Mal im Quartal Updates mit Spielverbesserungen und Balance-Tweaks veröffentlicht werden. Darüber hinaus sollen auch die Community-Events auf bis zu vier pro Quartal erhöht werden.

Das erste kostenlose Dying Light: The Following DLC-Paket hört auf den Namen Content Drop #0 und führt neue Gegnertypen ins Horror-Adventure ein. Dieses Download-Paket bietet aber nur einen Vorgeschmack auf die neuen Inhalte, bevor die Content-Kampagne „10 kostenlose DLC in 12 Monaten“ richtig startet.

In nur wenigen Wochen soll das Dying Light: The Following Content Drop #0 Paket für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Ob mit den neuen kostenlosen DLC-Paketen auch neue Erfolge/Trophäen ihren Weg ins Spiel finden, ist bisher leider nicht bekannt.

Dying Light | New Enemies Teaser