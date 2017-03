Dying Light: The Following – Neuer Zombiefest Event mit Video angekündigt

Nachdem bereits zwei Zombiefest Events in Dying Light: The Following stattgefunden und erfolgreich beendet wurden, folgt nun das Dritte im Bunde.

Nach zwei abgeschlossenen Dying Light: The Following Zombiefest Events steht es 1:1 zwischen den Überlebenden und den Jägern. Nehmt vom 31. März 2017 bis zum 3. April 2017 entweder auf PC, Playstation 4 oder Xbox One am Zombiefest #3 Teil und entscheidet diesen Wettstreit für eure Seite.

Dying Light | Zombiefest #3: Tie-Breaker

Während des neuen Dying Light: The Following Zombiefest Events Nr. 3 wird das Be the Zombie-Gameplay wieder im Hyper Mode ablaufen, was größere Stärke als auch eine bessere Motorisierung bedeutet. Jeder Spieler, welcher am Dying Light: The Following Zombiefest Events Nr. 3 teilnimmt, wird mit einer Gold-Tier-Waffe belohnt werden. Der aktuelle Punktestand des Zombiefest Events #3 kann jederzeit auf der offiziellen Dying Light: The Following Webseite in Augenschein genommen werden.