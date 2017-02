E3 2017 â€“ Microsoft Pressekonferenz-Termin bekannt

Auch in diesem Jahr findet wieder in der Zeit vom 13. – 15. Juni 2017 die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, in Los Angeles, CA (USA) statt. Im Zuge dessen hat Microsoft als einer der ersten nun den Termin der eigenen Pressekonferenz bekanntgegeben.

Wie Xbox auf Twitter in Aussicht stellt, wird das Microsoft Press Briefing schon am Sonntag, den 11. Juni 2017 stattfinden. Gestartet wird um 14.00 Uhr Ortszeit. Das entspricht 23.00 Uhr unserer Zeit.

Mehrheitlich wird schon jetzt eine große Show erwartet, darf doch ziemlich sicher davon ausgegangen werden, dass Microsoft die schon letztes Jahr während der E3 2016 angekündigte Xbox Scorpio, welche dieses Jahr im Dezember 2017 auf den Markt kommen soll, detailliert präsentiert wird. Weiterhin wird Microsoft sicherlich insbesondere auch das hauseigene First-Party-Lineup vorstellen. Unklar ist für den Moment, ob die E3 2017 Microsoft Pressekonferenz, wie gewohnt, auch via Livestream übertragen wird.

Gespannt dürfen wir auch sein, ob die Maßnahmen, um die E3 2017 Messe wieder attraktiver zu gestalten, von Erfolg gekrönt werden. In den vergangenen Jahren ließ das Interesse auch seitens großer Anbieter, Publisher, Entwickler, zunehmend nach und man blieb der Veranstaltung auch fern. In diesem Jahr hat man sich seitens der Veranstalter dazu entschieden die E3-Pforten nicht nur für die Branche an sich und die Presse zu öffnen, sondern auch für den gemeinen Besucher.

Insgesamt werden 15.000 Tickets für Privatpersonen zur Verfügung stehen, die seit dem 13. Februar 2017 käuflich erworben werden können. Die Preise allerdings sind, ersten Berichten zufolge, nicht von schlechten Eltern. Die ersten 1.000 E3-Tickets wurden demnach für 149 US-Dollar (rund 140 Euro / aktueller Tageskurs) verkauft, die weiteren noch 14.000 Tickets schlagen mit 249 US-Dollar (rund 235 Euro / aktueller Tageskurs) zu Buche. Mit den Tickets haben die jeweiligen Käufer drei Tage lang Zugang zum Ausstellerbereich.