E3 2017 – Neues Batman-Spiel soll von Warner enthüllt werden

Gerüchten zufolge plant Warner Bros. angeblich ein neues Batman-Spiel während der E3 im Juni 2017 (13.-16.06.2017) zu enthüllen, wie das Magazin Up2Play aus Costa Rica behauptet. Gestützt wird sich bei dieser Aussage auf das E3 2017 Messe-Lineup, das unter anderen auch ein neues Batman-Spiel beinhaltet.

Vermutungen, Warner könnte an einem Batman: Arkham Origins-Nachfolger arbeiten, kamen bereits vermehrt auf. Zuletzt im vergangenen Dezember 2016, da via Video Mitarbeiter gesucht wurden. In diesem Video waren unter anderen auch Szenen aus einem bisher nicht veröffentlichten Batman-Spiel zu sehen. Einer der möglichen Rückschlüsse, die gezogen wurden, waren, dass Warner an einem neuen Batman-Projekt arbeiten würde.

Bisher allerdings hat Warner kein neues Batman-Spiel angekündigt und Berichte zum Thema nicht kommentiert.