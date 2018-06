E3 2018 – Alle Pressekonferenzen, Lineups und Aktionen im Überblick

Der Countdown läuft und in wenigen Tagen wird die diesjährige Electronic Entertainment Expo, kurz E3 2018, ihre Pforten vor Ort in Los Angeles (CA), USA und natürlich auch virtuell öffnen.

Für uns Daheimgebliebenen gibt es, wie schon in den Jahren zuvor auch, natürlich wieder diverse Möglichkeiten die Pressekonferenzen bzw. Press Briefings und Showcases der verschiedenen Hersteller via Livestream am heimischen Bildschirm zu verfolgen. Damit ihr die Übersicht nicht verliert und wisst, wann ihr, wegen der Zeitverschiebung, eine Nachtschicht einlegen müsst, haben wir euch nachfolgend die wichtigsten Termine inklusive der für unsere Breitengrade gültigen Startzeiten zusammengefasst.

Alle geplanten E3 2018 Pressekonferenzen werden wir euch selbstverständlich hier auf insidegames.ch jeweils als gesonderten Livestreams anbieten und wir werden natürlich auch über alle E3 2018-Neuigkeiten berichten.

E3 2018 – Pressenkoferenzen – Übersicht

Samstag, 9. Juni 2018 Electronic Arts – beginn um 20:00 Uhr – Livestream



Sonntag, 10. Juni 2018 Microsoft – 22:00 Uhr - Livestream



Montag, 11. Juni 2018 Bethesda – 3:30 Uhr - Livestream Devolver Digital – 5:00 Uhr – Livestream Square Enix – 19:00 Uhr - Livestream Ubisoft - 22:00 Uhr – Livestream



Dienstag, 12. Juni 2018 PC Gaming Show – 00:00 Uhr – Livestream Sony – 3.00 Uhr - Livestream Nintendo – 18.00 Uhr - Livestream



Weiterhin erhaltet ihr nachfolgend noch einen Überblick zu den bisher bekanntgewordenen Lineups, das heißt Spiele, Hardware, Zubehör, etc., die Entwickler und Publisher während der E3 2018 präsentieren wollen und zu denen (und auch vermutlichen anderen) Titeln es dann ziemlich sicher auch Gameplay, Videos und Co. sowie auch das eine oder andere Neue zu berichten gibt.

Ergänzend laufen auch aktuell folgende E3 2018-Aktionen: