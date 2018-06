E3 2018 – Bigben Lineup bekanntgegeben

Bigben hat das E3 2018 Lineup bekanntgegeben, mit dem man in diesem Jahre während der Electronic Entertainment Expo in Los Angeles in der Zeit vom 12. bis 14. Juni 2018 vor Ort sein wird.

Spiele als auch Zubehör sind geplant, die unter anderem auch anspielbar bzw. zum Testen verfügbar sein sollen. Konkret hat Bigben folgendes E3 2018 Lineup in Aussicht gestellt:

Spiele

The Sinking City von Frogwares – Action-Detektiv-Adventure;

von Frogwares – Action-Detektiv-Adventure; V-Rally 4 von Kylotonn Racing Games – Offroad-Rallye-Spiel;

von Kylotonn Racing Games – Offroad-Rallye-Spiel; Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr von Neocore Games – Action-RPG;

von Neocore Games – Action-RPG; Warhammer: Chaosbane von EKO Software – Hack’n’Slay.

Zubehör

NACON – neues Zubehör für PC und Playstation 4.

Weiterhin sollen im Rahmen der Erweiterung des Produktangebots der Marke noch „einige Überraschungen enthüllt“ werden. Vor Ort werden unter anderem auch neue Mäuse, Tastaturen, Controller als auch Streaming-Ausrüstung vorgeführt.

Außerdem plant Bigben Produkte vorzustellen, mit denen Nintendo Switch-Konsolen geschützt, transportiert und Gaming-Erfahrungen aufgewertet werden können.