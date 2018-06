E3 2018 – Capcom stellt Spiele-Lineup vor

Capcom hat seine E3 2018 Spiele-Lineup vorgestellt, mit dem das japanische Entwickler und Publisher kommende Woche in der Zeit vom 12. bis 14. Juni 2018 in Los Angeles vor Ort sein wird.

Demnach ist geplant zwei Mega Man-Spiele sowie Monster Hunter Generations Ultimate und Street Fighter V: Arcade Edition jeweils als spielbare Demo am Capcom Messestand anzubieten.

E3 2018 Lineup Capcom

Mega Man 11 – geplant für PC, PS4, Switch, Xbox One – Release: 2.10.2018

– geplant für PC, PS4, Switch, Xbox One – Release: 2.10.2018 Mega Man X Legacy Collection 1 + 2 – geplant für PC, PS4, Switch, Xbox One – Release: 24.07.2018

– geplant für PC, PS4, Switch, Xbox One – Release: 24.07.2018 Monster Hunter Generations Ultimate – geplant für Nintendo Switch – Release: 28.08.2018

– geplant für Nintendo Switch – Release: 28.08.2018 Street Fighter V: Arcade Edition – geplant für PC, PS4 – Release: 26.06.2018

Weiterhin plant Capcom Livestreams anzubieten, da ihr beispielsweise auf dem Capcom USA Twitch-Kanal Gameplay-Präsentationen verfolgen könnt, die für den 12. als auch 13. Juni 2018 geplant sind (Achtung: Zeitverschiebungen berücksichtigen!).

Bleibt weiterhin noch abzuwarten, ob und welche ggf. Neuankündigungen Capcom für die E3 2018 in petto hat. Wir erinnern an dieser Stelle an das vorläufige Capcom Lineup, da lediglich Genre und Plattformen genannt wurden.