E3 2018 – Microsoft Press Briefing Livestream-Video

Am gestrigen Abend fand die E3 2018 Microsoft Xbox Pressekonferenz statt und die Redmonder hatten einige Ankündigungen, Neuvorstellungen und viele gute Informationen im Gepäck.

Wenn ihr keine Gelegenheit hattet das E3 2018 Microsoft Xbox Press Briefing live zu verfolgen – kein Problem. Nachfolgend bieten wir euch das komplette Event als Livestream-Video an (beginnt ab Minute 59:30). Während der Pressekonferenz stellte Head of Xbox, Phil Spencer, nicht nur zahlreiche auch neue Spiele vor, sondern sprach auch über unter anderem die Studiozukäufe, die künftig für mehr exklusiven Spiele-Support auf Xbox One sorgen sollen.

Xbox E3 briefing