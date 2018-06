E3 2018 – Microsoft Pressekonferenz-Livestream mit 15 Weltpremieren

Die E3 2018 Microsoft Pressekonferenz beginnt in wenigen Stunden, genauer gesagt in knapp vier Stunden, um 1:00 p.m. Ortszeit bzw. 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Für die Daheimgebliebenen gibt es natürlich wieder die Möglichkeit das E3 2018 Microsoft Media Briefing hier auf insidegames.ch bequem von zuhause aus via Livestream zu verfolgen. Und wie es scheint, hat Microsoft einiges vor! Head of Xbox Phil Spencer stellt zum einen in Aussicht, dass man heute Abend sage und schreibe “15 Weltpremieren” präsentieren werde und zum anderen, dass die Pressekonferenz voraussichtlich länger gehe als ihre “üblichen 90 Minuten”. Genug Zeit also für hoffentlich viele interessante Neuigkeiten, Ankündigungen und Informationen rund um Microsofts Xbox One-Konsolen.

Xbox E3 2018 Media Briefing – Twitch

Xbox E3 2018 Media Briefing – Mixer