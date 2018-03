E3 2018 – Microsoft Pressekonferenz-Termin für 10. Juni 2018 geplant

Auch in diesem Jahr wird es Anfang Juni 2018 wieder für einige Tage in Los Angeles rund gehen, wenn sich das Who-is-who der Spielebranche zum E3-Stelledichein trifft.

Natürlich wird Microsoft mit von der Partie sein und, wie Tom Warren von The Verge via Twitter bekanntgegeben hat, bereits am Sonntag, den 10. Juni 2018 die hauseigene Pressekonferenz abhalten. Beginn des E3 2018 Briefings soll demnach um 13:00 Uhr Ortszeit sein, das entspricht 22:00 Uhr unserer Zeit.

Interessant ist außerdem, dass Warren in Aussicht stellt, dass Microsoft dieses Jahr „etwas anderes für die E3“ machen würde. Und er sei sich zudem sicher, dass dieses „anders“ schon bald beginnen werde Sinn zu machen. Wir sind gespannt – ihr auch?

Abgesehen davon, darf auch ziemlich sicher davon ausgegangen werden, dass Microsoft das E3 2018 Briefing wieder als Livestream übertragen wird. Die E3 2018 findet vom 12. Juni 2018 bis einschließlich 14. Juni 2018 in Los Angeles (CA), USA statt.