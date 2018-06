E3 2018 – Neuer ID@Xbox-Trailer zeigt jede Menge neue Spiele

Auch in diesem Jahr hat Microsoft anlässlich der E3 2018 während ihres Xbox Press Briefings eine sogenannte ID@Xbox Games Montage gezeigt. Anhand dieser erhaltet ihr einen Vorgeschmack auf eine Reihe von Titeln, die nach und nach für Xbox One-Konsolen erscheinen sollen. Information am Rande: Wenn euch der Song im Video gefällt, dieser stammt von Zayde Wolf und heißt “Running All Night”.

Das ID@Xbox-Programm erlaubt es Indie-Entwicklern ihre Spiele einfach und ohne zwischen geschalteten Publisher für Windows 10 und Xbox One zu veröffentlicht. Einzige Voraussetzung ist, dass Microsoft die zum Release anstehenden Spiele absegnet und in das Programm durchwinkt. Die nachfolgen im Video gezeigten bzw. genannten Spiele haben diesen Schritt schon hinter sich und werden daher im weiteren Verlauf dieses Jahres im Microsoft Xbox Store zur Verfügung stehen.

ID@Xbox – E3 2018 – Games Montage

ID@Xbox Spiele -E3 2018 – geplante Release

Afterparty

Ashen

Below

Black Desert

Bomber Crew

Children of Morta

Conqueror’s Blade

Dead Cells

Fringe Wars

Generation Zero

Harold HALIBUT: A Handmade Adventure Game

Islands of Nyne: Battle Royale

Kingdom: Two Crowns

Outer Wilds

Planet Alpha

Raji: An Ancient Epic

Sable

Super Meat Boy Forever

The Golf Club 2019

The Wind Road

Totem Teller

Tunic

Waking

WarGroove

Warhammer: Vermintide 2

Partiell sind oben genannte Spiele bereits für PC via Steam verfügbar bzw. erscheinen ebenfalls dafür.