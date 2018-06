E3 2018 – Sony Livestream (Dienstag, 12.06.2018, 3 Uhr)

Um Sonys E3 2018 Pressekonferenz heute Nacht zu verfolgen, müsst ihr lange wach bleiben, vorschlafen oder eher aufstehen! Egal wie ihr es für euch handhaben wollt, kommende Nacht, Dienstag, 12. Juni 2018, ab 3:00 Uhr geht es los. Und natürlich werdet ihr auch Sonys E3 2018 Showcase als Livestream hier auf insidegames.ch verfolgen können (siehe unten).

Sony hat eigenen Angaben zufolge viel vor und, wie vor Kurzem auch bekanntgegeben, ein ordentlichen Präsentationspaket geschnürt. Death Stranding von Kojima Production, Ghost of Tsushima von Sucker Punch oder auch Spider-Man von Insomniac sowie The Last of Us II von Naughty Dog sind Programmpunkte auf Sonys E3 2018 Pressekonferenz. Gleichfalls sollen auch Indie- und Third-Party-Entwickler einige Ankündigungen und Neuvorstellungen für PlayStation 4, PlayStation Vita und PlayStation VR für euch im Gepäck haben haben.

Nicht zu vergessen auch die durchaus interessanten Gerüchte, die es im Vorfeld zur E3 2018 im Hinblick auf Sonys Pressekonferenz gegeben hat! Wir sind, genauso wie ihr auch, durchaus sehr gespannt, was Sony heute Nacht, bzw. morgen früh zeigen wird und vor allem ob und welche Vermutungen sind bestätigen (…oder auch nicht).

E3 2018 PlayStation Showcase – Twitch





E3 2018 PlayStation Showcase – Live Playstation