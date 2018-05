E3 2018 – Sony stellt die Pläne für die diesjährige Pressekonferenz vor

Sony hat die Pläne für den diesjährigen geplanten E3 2018 Showcase bekanntgegeben. Wie gehabt und aus den Vorjahren durchaus bekannt, heißt es für Sonys E3 Pressekonferenz entweder lange wach bleiben – oder früh aufstehen. Den Showcase könnt ihr Dienstagnacht, 12. Juni 2018 ab 3.00 Uhr via Livestream u.a. auf Facebook oder Twitch und natürlich auch hier auf Insidegames.ch verfolgen.

Sony hat eigenen Angaben zufolge ein dickes Paket geschnürt und plant euch weitere exklusive Einblicke in bereits angekündigte Spiele-Highlights wie Death Stranding von Kojima Production, Ghost Tsushima von Sucker Punch, Spider-Man von Insomniac und The Last of Us II von Naughty Dog zu gewähren. Darüber hinaus werden auch die Indie- und Third-Party-Entwickler einige Ankündigungen und Neuvorstellungen für PlayStation 4, PlayStation Vita und PlayStation VR für euch parat haben.