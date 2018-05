E3 2018 – Sony’s Showcase Programm geleakt? (Gerücht)

Die E3 2018 öffnet in gut zwei Wochen ihre Pforten und die meisten Entwickler sowie Publisher haben bereits angekündigt, in welcher Form und mit welchem Programm sie während der E3 zugegen sein werden. So auch Sony, die Mitte Mai 2018 einen groben Ausblick, unter anderem mit The Last of Us II, Spider-Man oder auch Death Stranding und Ghost of Tsushima auf ihren geplanten E3 2018 Showcase, den ihr im Übrigen auch hier auf insidegames live verfolgen könnt, gewährt haben.

Ergänzend dazu sind nun aktuell Übersichten aufgetaucht, die angeblich weitere Details des geplanten Sony E3-Programms aufzeigen sollen. Neben zahlreichen Gameplay-Trailern und Live-Game-Präsentationen sind demnach auch diverse Neuankündigungen vorgesehen. Weiterhin scheint es beispielsweise im Hinblick auf das kommende Red Dead Redemption 2 exklusive Inhalte geben zu können – sofern die vorliegenden Angaben korrekt sind. Außerdem wird ein exklusives Bloodborne-Sequel mit Namen Shadows Die Twice erwähnt und ein weiterer Programm spricht von einem Trailer, der die Möglichkeit zeigen soll, dass Playstation 2- und Playstation 3-Spiele auf PS4 gespielt werden können.

Nachfolgend könnt ihr euch selbst ein Bild davon verschaffen, wie das Sony E3 2018 Showcase-Programm aussehen könnte. Angemerkt sei, sofern die Auflistungen stimmen, dass die Abweichungen und Unterschiede in den Aufstellungen selbst zu verschiedenen Zeiten während der Vorbereitungen und Planungen stammen. Umstellungen und Änderungen sind in so einem Fall nicht ungewöhnlich. Ob die Angaben am Ende tatsächlich stimmen, bleibt erst einmal noch abzuwarten.

Sony E3 2018 Showcase Programm (Gerücht)