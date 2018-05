E3 2018 – Square Enix enthüllt “Showcase” für die kommende Spielemesse

Die E3 ist die größte Spielemesse der Welt und rückt mit großen Schritten immer näher, denn vom 12. bis zum 14. Juni 2018 werden sich wieder die Tore in Los Angels öffnen. Doch davor blickt die gesamte Spielbranche bestehend aus Entwicklern, Publishern, Fans, Medienberichterstatter und viele mehr auf den 10. und 11. Juni 2018, denn an diesen Tagen werden diverse Pressekonferenzen abgehalten, die Einblick gewähren und maßgeblichen Einfluss darauf haben, in welche Richtung die Spielbranche sich weiter entwickeln will.

Demnach soll auch Sqaure Enix dieses Jahr im Vorfeld ein “Showcase” abhalten, der am 11. Juni 2018 um 19 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt werden soll. Bei dem “Showcase” verhält es sich ähnlich wie bei der Veranstaltung von Nintendo, die auch ein vorab aufgenommenes Video ausstrahlen werden. Über die offizielle Webseite, YouTube, Twitch, Mixer, Facebook und Twitter könnt ihr das Ganze dann verfolgen.

Der Publisher verspricht “aufregende News und Ankündigungen“, dem zu Folge können wir Höchstwahrscheinlich mit Shadow of the Tomb Raider, Kingdom Hearts 3 und The World Ends with You: Final Remix rechnen. Darüber hinaus könnte mehr Informationen zu Final Fantasy XV DLCs erscheinen und Informationen zum Final Fantasy VII Remake.