E3 2018 – Square Enix Livestream (Montag, 11.06.2018, 19 Uhr)

Der japanische Entwickler und Publisher Square Enix ist am heutigen Montag, 11. Juni 2018, ab 19:00 Uhr deutscher Zeit der nächste im Bunde, der mit seinem angekündigten E3 2018 Showcase live aus Los Angeles senden wird. Natürlich habt ihr die Gelegenheit Squares Neuigkeiten, Spiele-Infos und Vorstellungen via Livestream hier bei uns auf insdegames.ch zu verfolgen.

Bereits im Vorfeld zur E3 2018 hat Square Enix in Aussicht gestellt, dass ihr euch auf “aufregende News und Ankündigungen” freuen dürft. Auch stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir weitere Informationen, ggf. auch frisches Gameplay und Screenshots zu beispielsweise Shadow of the Tomb Raider erhalten. Wünschenswert und wahrscheinlich sind auch weitere Angaben zu den noch geplanten Final Fantasy XV-DLCs als auch zu dem von vielen euch heiß ersehnten Final Fantasy VII-Remake.

Wir sind gespannt – ihr auch? Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen des Sqaure Enix E3 2018 Showcase Livestream!

Square Enix E3 Showcase 2018 Twitch

Square Enix E3 Showcase 2018 Mixer