E3 2018 – THQ Nordic lässt Spielmesse wegen Fußball-WM ausfallen

THQ Nordic hat bekanntgegeben, dass sie an der E3 2018 nicht teilnehmen werden. Grund dafür ist schlicht und einfach die Fußball-WM in Russland, die im selben Zeitraum stattfindet und der Publisher befürchtet diese durch die Zeitverschiebung verpassen zu müssen.

Gerade die Zeitverschiebung würde es dem Team schwer machen, die Fußball-WM von Los Angeles aus mitzuverfolgen. Wenn in Russland ein Spiel eröffnet wird, ist es an der Westküste der USA noch früh am Morgen. Dadurch entstand ein persönlicher Konflikt innerhalb des Teams, sodass sich letzten Endes gegen die E3 2018 und für die Fußball-WM 2018 entschieden wurde.

Zwar zählt die E3 als die größte und wichtigste Spielemesse, ist jedoch nicht die einzige, denn nach der E3 folgen noch unter anderem die gamescom in Köln und PAX West in Seattle. Bei beiden möchte THQ Nordic dann wieder an den Start gehen und ihre kommenden Spiele wie Darksiders 3, Biomutant, Fade to Silence oder Wreckfest sowie noch unangekündigte Titel präsentieren.