E3 2018 – Ubisoft Livestream (Montag, 11.06.2018, 22 Uhr)

Am heutigen Abend wird auch der französische Entwickler und Publisher Ubisoft in das E3 2018-Geschehen eingreifen und die angekündigte Pressekonferenz abhalten, die ganz bequem hier auf insidegames.ch via Livestrream verfolgen könnt.

Bereits im Vorfeld zur E3 2018 kündigte Ubisoft das hauseigene Lineup an, anhand dessen davon auszugehen ist, dass ihr vor allem auch Neuigkeiten zu untern anderem Beyond Good & Evil 2, Skull & Bones sowie Tom Clancy’s The Division 2 erhalten werdet. Weitere Kandidaten für das Ubisoft Media Briefing werden wahrscheinlich auch For Honor, Starlink: Battle for Atlas und Transference sein. Natürlich hoffen wir, genau wie ihr, auch auf die eine oder andere Neuankündigung bzw. Überraschung.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen des E3 2018 Ubisoft Pressekonferenz-Livestreams, der am heutigen Montag, 11. Juni 2018, um 22:00 Uhr unserer Zeit beginnt!

