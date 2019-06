E3 2019 – Devolver Digital Pressekonferenz heute Nacht ab 4:00 Uhr

Auch Devolver Digital wird, wie in den vergangenen Jahren auch, im Zuge der E3 2019 eine Pressekonferenz abhalten. Natürlich könnt ihr Devolver Digitals E3 2019 Press Briefing via Livestream beispielsweise auf Twitch und natürlich hier bei uns auf insidegames verfolgen. Ab 4:00 Uhr (Montagmorgen, 10. Juni 2019) geht es los – also durchmachen oder früh aufstehen!

Devolver Digital plant in einer E3 2019 Keynote das hauseigene Lineup für die nächsten Wochen und Monate vorzustellen. Präsentationen sind dabei ebenso geplant wie Trailer und Videos.

Ziemlich sicher mit auf dem Programm steht das etwas abgedreht anmutende Actionspiel My Friend Pedro von DeadToast Entertainment, welches schon am 20. Juni 2019 erscheinen soll. Weiterhin soll das Remake des „besten Xbox-Spiels“, Metal Wolf Chaos XD thematisiert werden und Serious Sam 4: Planet Badass macht garantiert auch seine Aufwartung. Seid gespannt und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen!

Devolver Digitals E3 2019 Press Briefing – Twitch