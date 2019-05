E3 2019 – EA Play Lineup und Livestreams mit FIFA 20 und ohne Need for Speed

Bekanntlich verzichtet Electronic Arts in diesem Jahr auf eine E3 2019 Pressekonferenz. Stattdessen setze man eigenen Angaben zu Folge mehr auf die eigenen Spiele und darauf, diese den Fans via Livestream zu präsentieren bzw. Besuchern die Möglichkeit zu geben, selbst aktuelle und/oder kommende Spiele während des EA Play Events im Zuge der E3 2019 auszuprobieren.

Passend dazu hat EA das geplante Programm vorgestellt. Verschiedene Spiele sollen via Livestreams vorgestellt werden und das Ganze soll bereits am 8. Juni 2019 ab 18:15 Uhr unserer Zeit über die Bühne gehen. Nachfolgend der von Electronic Arts geplante Ablauf:

EA Play Eröffnungsshow ab 18:15 Uhr

Star Wars Jedi: Fallen Order ab 18:30 Uhr – moderiert von Greg Miller & Andrea Rene

ab 18:30 Uhr – moderiert von Greg Miller & Andrea Rene Apex Legends ab 19:00 Uhr – moderiert von Alex „Glodenboy“ Mendez

ab 19:00 Uhr – moderiert von Alex „Glodenboy“ Mendez Battlefield V ab 19:30 Uhr – moderiert von Julia Hardy & Adam Freeman (EA)

ab 19:30 Uhr – moderiert von Julia Hardy & Adam Freeman (EA) FIFA 20 ab 20:00 Uhr – moderiert von Alex „Goldenboy“ Mendez

ab 20:00 Uhr – moderiert von Alex „Goldenboy“ Mendez Madden NFL 20 ab 20:30 Uhr – moderiert von Adam Rank

ab 20:30 Uhr – moderiert von Adam Rank Die Sims 4 ab 21:00 Uhr – moderiert von Andrea Rene

Die Streams könnt ihr wahlweise auf EA.com, Youtube sowie Twitch verfolgen.

Schlechte Nachrichten gibt es allerdings für Fans und diejenigen Spieler unter euch, die auf frische Infos zum neuen Need for Speed-Ableger während der E3 2019 gehofft haben. Daraus wird leider nichts! Wie ein EA-Entwickler erklärt hat, könne man die Zeit aktuell besser nutzen. Da Electronic Arts diese Jahr einmal mehr eine EA Play-Event abhält und einiges anders macht als in den Jahren zuvor, würde das für das zuständige Need for Speed-Team bedeuten einen Trailer und/oder eine spielbare Demo zu erstellen, was natürlich Energie und Zeit kostet. Diese jedoch könne man jedoch besser nutzen und direkt am Spiel, das im vierten Quartal 2019 erscheinen soll, und dessen Fertigstellung arbeiten.