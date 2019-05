E3 2019 – THQ Nordic könnte Destroy all Humans und Darksiders: Genesis ankündigen (Gerücht)

Die E3 2019 wird schon kommenden Monat in Los Angeles über die Bühne gehen und THQ Nordic wird nicht nur mit von der Partie sein, sondern auch zwei neue Spiele vorstellen. Welche Titel das sind, bleibt abzuwarten. Aber immerhin kann spekuliert werden, nicht zuletzt auch, da THQ Nordic selbst sowas wie wage Angaben zu den beiden geplanten Spiele-Ankündigungen gemacht hat.

Demnach würde einer der Titel eine „neue Vision einer beliebten Marke“ darstellen. Spiel Nummer zwei sei dagegen die „lang erwartete Rückkehr eines galaktisch beliebten Spiels“ bzw. einer „beliebten Franchise“.

Anhand dieser Beschreibungen kann das natürlich erst einmal alles und nichts sein. Schaut man sich dazu jedoch einen Leak, der während eines AMA von THQ Nordic entstanden ist, etwas genauer an, liefert dieser zumindest mal Anhaltspunkte, welche Spiele konkret mit obigen Beschreibungen gemeint sein könnt. Vermutet wird daher, dass zum einen Destroy all Humans mit einem neuen Teil zurückkommen könnte und zum anderen die Darksiders-Reihe mit Darksiders: Genesis in neue Gefilde aufbricht.

In wie weit diese Annahmen ihre Richtigkeit haben, bleibt abzuwarten. THQ Nordic hat bis dato weder die besagten Spiele angekündigt, noch Stellung zu den derzeitigen Gerüchten bezogen. Final dürfte sich das Ganze dann während der E3 2019, dieses Jahr vom 11.-13. Juni 2019 stattfindet, klären.