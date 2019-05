E3 2019 – Ubisoft stellt Lineup und Programm vor

Die E3 2019 nähert sich mit großen Schritten, Grund genug für Ubisoft das geplante Lineup als auch das vorgesehene Programm vorzustellen. Demnach sollen neue Titel enthüllt, frische Inhalte für Live Games vorgestellt, Hands-On Demos präsentiert und auch Preise verlost werden.

Ubisoft beginnt die E3 2019 natürlich wieder mit einer eigenen Pressekonferenz. Am 10. Juni 2019 ab 21:00 Uhr unserer Zeit könnt ihr schon bei der Vor-Show dabei sein. Updates zu Steep, For Honor, Trials und Assassin’s Creed Odyssey sowie Überraschungen soll es geben. Im Anschluss, ab 22:00 Uhr, werden Entwickler aus aller Welt auf der Bühne neue Titel als auch Updates liefern, beispielsweise zu Ghost Recon Breakpoint, The Division 2 und For Honor. Nach dem Press Briefing wartet noch die Post-Show mit besonderen Gästen auf euch und in den darauffolgenden Tagen soll es jeweils ab 21:00 Uhr „Ubisoft Live at E3“ geben. Streams sollen euch mit Spiele-Walktroughs, Entwickler-Interviews und Showmatches unterhalten. Die Pressekonferenz werdet ihr über unter anderem via Ubisoft.com, Youtube oder Mixer und natürlich auch hier auf insidegames verfolgen können.