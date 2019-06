E3 2019 – Xbox Deals locken mit tollen Spar-Angeboten

Auch in diesem Jahr gibt es wieder im Vorfeld bzw. im Zuge der E3 2019 die sogenannten Xbox Deals, da ihr von vielen, “tollen Spar-Angeboten”, da Xbox One-Konsolen, Bundles, Spiele, Controller und einiges mehr zu reduzierten Preisen angeboten werden sollen.

Pünktlich zur E3 2019 könnt ihr beispielsweise das neue Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition Bundle erstehen. Das Set besteht aus

einer Special Edition 1TB Xbox One S in dunklem Lila;

dem Dark Vertex In-Game Kosmetik-Set mit einem legendären Outfit, einem epischen Gleiter, einer seltenen Spitzhacke (nur verfügbar im freien Battle Royale- und Kreativ-Modus);

2.000 V-Bucks;

Jeweils eine Probe-Monat für Xbox Live Gold und Xbox Game Pass.

Ab dem 7. Juni 2019 gewährt Microsoft Rabatte auf hunderte von Spielen und bietet zudem exklusive Angebote, wie etwa Xbox One S-Bundles, beginnend ab 199,99* Euro sowie Xbox One X-Bundles ab 399,99* Euro. Eine Übersicht zu den Preisen als auch den Verfügbarkeiten der jeweiligen Angebote könnt ihr auf Xbox.com, im Microsoft Store sowie bei teilnehmenden Händlern finden. Microsoft weist daraufhin, dass Zeiträume, Verfügbarkeiten und Preise variieren können.

Habt ihr bisher noch nicht auf die Xbox One X geupgradet, könnt ihr das in der Zeit vom 7. bis einschließlich 17. Juni 2019 tun. Laut Microsoft gibt es in der vorbenannten Zeit auf ausgewählte Konsolen(Bundles) exklusive Rabatte. Zudem soll die Xbox One S All-Digital ab 199.99 Euro angeboten werden.

Auch bei Spielen sollt ihr den einen oder anderen Euro sparen können, so auch beim Kauf von Xbox One X Enhanced-Titeln wie unter anderem Assassin’s Creed Origins und Forza Motorsport 7. Weiterhin sollen Blockbuster-Titel wie Mortal Kombat 11, Sekiro: Shadows Die Twice, Forza Horizon 4, World War Z, Tom Clancy’s The Division 2, Sea of Thieves, NBA 2K19, Anthem und Call of Duty: Black Ops 4 Spectre Rising Edition zum reduzierten Preis zu haben sein. Die Preise starten laut Microsoft, bei 19,99 Euro.

Weiterhin sollt ihr auch beim Zubehörkauf sparen können, egal ob ihr euch für einen Xbox Wireless Controller in Schwarz, Weiß, Limited oder Special Edition entscheidet. Ferner habt ihr die Möglichkeit euch euren eigenen Controller im Xbox Design Lab zu erstellen – im Zuge der E3 2019 Xbox Deals schon ab 69,99 Euro pro Controller.

Die diesjährigen Xbox Deals profitieren in diesem Jahr auch von einer großen Auswahl an Kooperationen mit Partnern aus dem PC-Gaming, darunter Asus, Razer und MSI. Ihr könnt beim Kauf eines Gaming-PCs, Gaming Laptops oder auch beim Kauf eines FreeSync Displays sparen. Seid ihr schon mit der entsprechenden Hardware ausgerüstet, habt ihr die Möglichkeit diverse PC-Spiele wie etwa Forza Motorsport 7 Ultimate, Gears of War 4 oder auch Deep Rock Galactic günstiger zu erstehen. Zudem könnt ihr beim Kauf von ausgewähltem Gaming-Zubehör von Astro, Sea Gate, Turtle Beach und Hyperkin sparen.

Euch steht der Sinn nach Xbox Offical Gear? Bomberjacken, Caps, T-Shirts oder auch Patches werden ebenfalls im Zuge der E3 2019 Xbox Deals zum Teil mit Rabatten von bis zu 60% angeboten. Eine entsprechende Auswahl bzw. Übersicht erhaltet ihr im Xbox Official Gear Store.

*Preisvorteil gegenüber UVP. Gültig bei allen teilnehmenden Händlern. Nur solange Vorrat reicht.