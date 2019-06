E3 2019 – Xbox Game Studios wollen Double Fine Productions übernehmen

Im Zuge der Xbox E3 2019 Pressekonferenz hat Microsoft bekanntgegeben, dass man einmal mehr die hauseigene Studiofront um eine weitere Entwicklerschmiede erweitern werde. Bereits im vergangenen Jahr während der E3 2018 erklärte Microsoft, dass man den Xbox Game Studios Verbund um beispielsweise Undead Labs oder auch Ninja Theory erweitert habe.

Mit der neuerlichen Absichtserklärung das legendäre Spielstudio Double Fine Productions erwerben zu wollen, erhöht sich die Gesamtzahl der Entwicklerstudios unter Xbox Game Studios auf sage und schreibe 15 Studios.

Double Fine Productions steht unter der Leitung von Branchenveteran Tim Schafer, der das Studio im Juli 2000 nach seinem Weggang von LucasArts gegründet hat. Seither hat Schafer zusammen mit seinem Team zahlreiche Spiele entwickelt als auch veröffentlicht, darunter Brütal Legend, Custome Quest 1 und 2, Psychonauts, Broken Age, Grim Fandango Remastered, Day of the Tentacle Remastered oder auch Full Throttle Remastered. Zu ihren neuen, aktuellen Projekten gehören Rad, welches von Bandai Namco für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen veröffentlicht werden soll sowie Psychonauts 2, das ebenfalls für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll.