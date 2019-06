E3 2019 – Xbox Project Scarlett offiziell enthüllt und Release-Zeitraum steht fest

Microsofts E3 2019 Xbox Pressekonferenz ist Geschichte und wer darauf gehofft hatte, dass es stichhaltige Informationen zur Next-Gen-Konsole Xbox Project Scarlett gibt, muss ein Stück weit enttäuscht werden. Natürlich hat sich Microsoft auf der einen Seite nicht nehmen lassen Xbox Project Scarlett offiziell zu enthüllen, aber mit Details wurden dann auf der anderen Seite doch gespart.

Im Zuge des E3 2019 Press Briefings zeigte Microsoft den nachfolgenden Trailer, da involvierte Entwickler und Beteiligte am Project Scarlett ihre Visionen erklären und welche Ziele mit der Next-Gen-Xbox verfolgt werden. Ergänzend gab Head of Xbox Phil Spencer ein paar grundlegende Eckdaten und Infos preis.

Grundlegend soll Xbox Project Scarlett im Weihnachtsgeschäft 2020, konkreter Release: tba, erscheinen. Halo Infinite werde zudem ein Starttitel sein. Per se werde die Next-Gen-Xbox viermal leistungsfähiger sein als die aktuelle Xbox One X. 8K-Auflösung werde Project Scarlett bieten und Ray Tracing, ein neues Verfahren, das die Grafik noch besser aussehen lassen soll (einfach formuliert), beherrschen. Spiele der Xbox Project Scarlett sollen zudem mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde laufen.

Zen2 ist ein Custom Designed Prozessor von AMD, der in der Xbox Project Scarlett zum Einsatz kommen soll. Gleiches gilt für GDDR6 und SSD, die auch als Virtual Ram verwendet werden kann. Ferner wird in Aussicht gestellt, dass, so die Hardware-Entwickler, Ladebildschirme der Vergangenheit angehören sollen.

Xbox Project Scarlett – E3 2019 – Reveal Trailer