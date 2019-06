E3 2019 – xCloud und vier Xbox-Generationen sollen auf Xbox Project Scarlett spielbar sein

Microsoft hat bekanntgegeben, dass Spieler die Möglichkeit erhalten ihre Lieblingsspiele via Cloud überall spielen zu können. Über die Cloud können Spiele via vorhandener Xbox One-Konsole gestreamt werden. Head of Xbox Phil Spencer beschrieb dies während der Xbox E3 2019 Pressekonferenz als „Konsolen-Streaming“. Dies erlaube dem Spieler auf sein Xbox One-Spielebibliothek als auch das Xbox Game Pass-Angebot zuzugreifen und dies direkt über die eigene Xbox One-Konsole auf ein mobiles Gerät zu streamen.

Aktuell können Besucher der E3 2019 das Project xCloud bereits ausprobieren und Xbox One-Spiele wie Halo 5: Guardians oder auch Hellblade: Senua’s Sacrifice aus der Cloud auf Smartphones und/oder Tablets streamen. Das Project xCloud soll Xbox-Spielern die Freiheit geben selbst zu entscheiden, mit wem und auf welchem Gerät sie spielen wollen. Laut Spencer werde xCloud ab voraussichtlich Oktober 2019, konkreter Starttermin: tba, allgemeingültig zur Verfügung stehen.

Ungeachtet der xCloud und auch dem PC-Gaming, auf das Microsoft wieder verstärkt setzt, werde aber auch weiterhin in die Entwicklung von Konsolen und Hardware, die speziell für das Gaming entwickelt, gefertigt als auch optimiert wird, investiert.

Mit der während der E3 2019 Pressekonferenz erstmals offiziell vorgestellten Xbox Project Scarlett wolle man zukünftig neue Maßstäbe in Sachen Rechenleistung und Geschwindigkeit setzen. Wie bereits berichtet, soll Xbox Project Scarlett Ende 2020, konkreter Release: tba, unter anderem mit Halo Infinite als Launchtitel erscheinen.

Ein speziell für Xbox Project Scarlett entwickelter AMD-Prozessor, ein GDDR6-Speicher und einem Solid State Drive (SSD) der nächsten Generation soll die nächste Konsolengeneration von Microsoft insbesondere Entwickler dabei unterstützen, ihre kreativen Visionen tatsächlich zum Leben erwecken zu können. Zudem sollen, wie es heißt, „tausende von Spielen über vier Konsolengenerationen hinweg“ auf Project Scarlett spielbar sein und dabei auch noch richtig gut aussehen.

Weitere Details und vor allem auch technische Spezifikationen sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.