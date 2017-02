EA Access – Skate 3 ab sofort in der Vault verfÃ¼gbar

Electronic Arts hat bekanntgegeben, dass die EA Access Vault Spiele-Bibliothek um die Skateboard-Simulation Skate 3 erweitert wurde.

Skate 3 erschien erstmals im Mai 2010 für Playstation 3 und Xbox 360. Seit November 2016 bereichert Skate 3 die Liste der Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One gespielt werden. Folglich könnt ihr, wenn ihr die Xbox One euer Eigen nennt und über eine EA Access-Mitgliedschaft verfügt Skate 3 kostenlos als digitalen Download beziehen und spielen, solange ihr EA Access-Member seid.

EA Access steht ausschließlich und Konsolen exklusiv Xbox One-Besitzern zur Verfügung. EA Access kann wahlweise als monatliche (3,99 Euro/Monat) oder als günstigere Jahres-Abo-Variante (24,99 Euro / 12 Monate) abgeschlossen werden. Eine EA Access-Mitgliedschaft bietet verschiedene Vorteile, darunter unter anderem:

EA-Spiele können vor Release, meistens eine Woche vorher, für bis zu zehn Stunden gespielt werden (Abweichungen möglich). Erreichte Spielfortschritte und freigeschaltete Erfolge/Achievements werden beim Kauf des Vollspiels automatisch übernommen.

The Vault, die EA Access Spiele-Bibliothek, wird stetig erweitert.

Beim Kauf digitaler EA-Inhalte (beispielsweise DLCs, Spiele) im Xbox Store erhalten EA Access-Member zehn Prozent Rabatt.

Weitere Informationen zu EA Access sind auf der offiziellen EA Access Produktseite zusammengefasst.