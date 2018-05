EA Sports Rory McIlroy PGA Tour – Angezählt! Golfspiel wird Store und EA Access Vault entfernt

Electronic Arts hat bekanntgegeben, dass Golfspiel EA Sports Rory McIlroy PGA Tour sowohl aus dem Microsoft Xbox Store als auch der EA Access-Spiele-Bibliothek entfernt wird.

Konkret heißt es seitens EA, dass EA Sports Rory McIlroy PGA Tour „demnächst aus dem digitalen Angebot entfernt und damit nicht länger käuflich erhältlich sein wird“. Ein Blick in den Microsoft Xbox Store zeigt, dass das schon jetzt der Fall ist. Der Ordnung halber sei an dieser Stelle auch angemerkt, dass EA Sports Rory McIlroy PGA Tour ebenfalls nicht mehr im PSN Store vorhanden ist.

Weiterhin informiert Electronic Arts, dass EA Sports Rory McIlroy PGA Tour am 22. Mai 2018 aus The Vault bei EA Access entfernt wird.

Eine Begründung, warum das Golfspiel augenscheinlich ersatzlos gestrichen wird, wurde nicht gegeben. Vielmehr heißt es dazu nur, dass „es nie leicht fällt, einen Titel aus der Sammlung zu entfernen. Wir versichern euch, dass wir alles daransetzen werden, künftig so wenige Spiele wie möglich zu entfernen. Fürs Erste hoffen wir, ihr habt viel Spaß mit den anderen tollen Spielen in unserem Angebot, und freuen uns schon darauf, euch neue präsentieren zu können“.

EA Sports Rory McIlroy PGA Tour wurde im Mai 2016 in die EA Access Spiele-Bibliothek The Vault aufgenommen. Veröffentlicht wurde das Golfspiel gleichermaßen als Handels- sowie digitale Version im Juli 2015 für Playstation 4 und Xbox One.