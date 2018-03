Earthfall – PS4- und Xbox One-Release der Alien-Invasion soll im Frühjahr 2018 erfolgen

Der im Raum Seattle, WA (USA) ansässige Indie-Entwickler Holospark hat bekanntgegeben, dass Earthfall im Frühjahr 2018, konkreter Termin: tba, nicht nur die Early-Access-Phase auf Steam verlassen werde, sondern gleichzeitig auch als Vollversion für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen soll. Passend dazu wurde auch der Earthfall Konsolen-Ankündigungstrailer veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Earthfall startete im April 2017 zunächst als Early-Access-Version für PC auf Steam. Inzwischen hat sich die Schlacht Menschen vs. Aliens bewährt und kann ergänzend auch auf PS4 und Xbox One durchstarten, wie Russel Williams, CEO von Holospark erklärt:

Als wir Earthfall in den Early Access brachten, war die Resonanz großartig. Jetzt ist es Zeit, Earthfall zu seiner Vollendung zu bringen und es gleichzeitig den Konsolenspielern auf der PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung zu stellen. Wir glauben, dass Spieler aller drei Plattformen von der 4K-Grafik überwältigt sein werden und sich von dem kooperativen Gameplay mit Science Fiction-Setting kaum losreißen können werden.

Earthfall – Console Announcement Trailer

In Earthfall spielt ihr in Teams von bis zu vier Spielern und gemeinsam müsst ihr euch der außerirdischen Gefahr stellen. Dafür stehen euch moderne und futuristische Waffen zur Verfügung, außerdem Barrikaden, mobile Selbstschussanlagen sowie außerirdische Technologie, die ihr gegen die Invasoren einsetzen könnt. Neben dem Kampf gilt es auch das Team-Versteck zu sichern und Missionen zu erfüllen. Während des ebenfalls komplett enthaltenen Story-Modus werdet ihr zudem erfahren, was es mit der Alien-Invasion überhaupt auf sich hat.

Die Features von Earthfall (laut Entwickler):