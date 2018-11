Edge of Eternity – Early-Access fÃ¼r Steam bis Anfang Dezember 2018 verschoben

Publisher Playdius und Entwickler Midgar Studio haben vor einigen Wochen das Datum bekanntgegeben, wann ihr Rollenspiel Edge of Eternity auf Steam in den Early-Access gehen soll. Dem zu Folge wurde der 29. November 2018 ursprünglich angepeilt. Doch in dieser Woche mussten sie die Verschiebung des Releases ankündigen. So soll Edge of Eternity nun am 5. Dezember 2018 in den Early-Access gehen.

Edge of Eternity soll ein Rollenspiel sein, dass als Kickstarter begonnen hat und zunächst als Early-Access-Spiel für PC via Steam veröffentlicht werden soll. Sobald das Spiel diese Phase hinter sich lässt und offiziell veröffentlicht wird, soll das RPG zusätzlich auch auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Nachfolgend findet ihr alle wichtigen Features von Edge of Eternity:

Erzählt eine einzigartige Geschichte von Hoffnung und Opfern mit zahlreichen Plot-Twists und Herzzerreißenden Momenten;

Erkundet die Welt von Heryon und entdeckt die uralten Geheimnisse;

Die Aufgaben können auf unterschiedlichen Wegen gelöst werden, doch die Konsequenzen dafür müsst ihr selbst tragen;

Durch das taktische Kampfsystem müsst ihr hinter die List eures Gegners gelangen, um ihn dadurch schlagen zu können;

Macht euch eure Umgebung zunutze. Flankiert sie oder lockt sie in eine tödliche Falle;

Mit dem Erstellen von neuen Ausrüstungsgegenständen könnt ihr neue Fähigkeiten und Verstärkungen freischalten;

Trefft auf eurer Reise neue Freunde. Jeder mit einzigartigen Fähigkeiten, Träumen und Wünschen ausgestattet. Lernt sie näher kennen, sodass ihr deren Last erleichtern könnt und ihnen dabei zuschauen könnt, wie sie weiser und reifer werden;

Komponist des Soundtracks ist Yasunori Mitsuda (Final Fantasy XV, Xenoblade Chronicles 2 und Chrono Trigger).

Nachfolgend findet ihr den Early-Access Ankündigungs-Trailer sowie einen Gameplay-Ausschnitt aus der Alpha von vor 4 Monaten.

Edge of Eternity – Early-Access Ankündigungs-Trailer

Edge of Eternity – Gameplay-Eindrücke aus der Alpha