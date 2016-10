The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – Grafik-Vergleichsvideo und Mod-Support

Mit The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition erscheint am 28. Oktober 2016 der Action-Rollenspiel-Klassiker in neuem, aufgehübschten Gewand. Geboten werden sollen unter anderem überarbeitete Grafik und Effekte, volumetrische Beleuchtung, dynamische Tiefenschärfe als auch neue Schnee- und Wasser-Shader.

Einen ersten Vorgeschmack hinsichtlich der optischen Verbesserungen liefert ein Vergleichsvideo von Playstation Access, welche einen Skyrim: Special Edition Grafikvergleich (PS3-vs-Ps4) vorgenommen haben.

Weiterhin hat Bethesda bekanntgegeben, dass The Elder Scrolls 5: Special Edition der Mod-Unterstützung auf Konsolen grünes Licht erteilt hat. Demnach dürfen Mods auf der Playstation 4 eine Maximalgröße von 1 Giga Byte haben, auf der Xbox One bis zu maximal 5 Giga Byte. Zudem wird The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition 4K-Unterstützung auf Playstation 4 Pro bieten. Allerdings werden, wie Bethesda im Juli 2016 bestätigt hat, keine PS3- und Xbox 360-Speicherstände übernommen.

The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition erscheint am 28. Oktober 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Skyrim Special Edition – PS3 versus PS4 Graphics Comparison

Skyrim Remastered Gameplay Trailer (PS4/Xbox One/PC)