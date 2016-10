The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – Testmuster erst zum Release des Action-RPG

The Elder Scrolls V: Sykrim Special Edition wird am kommenden Freitag, 28. Oktober 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Passende Testmuster werden allerdings nicht wesentlich früher ausgegeben, wie Bethesda offiziell erklärt hat.

In einem jüngst veröffentlichten Statement auf der Bethesda Webseite heißt es, dass man Tests „lese, beobachte und versuche aus Kritiken zu lernen“. Auch wisse man, dass Tests für viele Spieler wichtig sind. Aber man habe bereits beim DOOM Release entsprechend verfahren und die Testmuster erst unmittelbar vor Erscheinen des Shooters ausgegeben. Dies hatte zunächst Spekulationen zur Folge, da die Qualität von DOOM in Frage gestellt wurde. Aber, so Bethesda, DOOM hat sich als Erfolg erwiesen und wurde einer der Shooter, die in den vergangenen Jahren mit am höchsten bewertet wurde.

Für Bethesda offenbar mit ein Grund bei weiteren Veröffentlichungen entsprechend genauso zu verfahren und Testmuster erst kurz vor Release bzw. auch danach auszugeben. Das betrifft im akuten Fall The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition als auch das noch im November 2016 erscheinende Action-Adventure Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske.

Bethesda werde nach eigenen Angaben natürlich weiter mit verschiedenen Medienvertretern, Streamern und Youtubern arbeiten und diese entsprechend unterstützen. Man wolle nur sicherstellen, dass die Spiele grundlegend zur gleichen Zeit, Spieler und Medien gleichermaßen betreffend, gespielt werden können.

Abschließend heißt es, dass man natürlich auch die Spieler verstehe, die erst einen Test lesen wollten, bevor sie entscheiden ein Spiel zu kaufen. In diesem Fall, so Bethesda, rate man dazu schlicht zu warten, bis der favorisierte Tester sein Review publiziert hat.

Bethesda ist nicht der einzige Publisher, der auf diese Weise vorgeht. 2K Games hatte mit Mafia 3 ähnlich verfahren und Testmuster erst ab dem offiziellen Verkaufstag ausgegeben.