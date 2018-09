ELEA – Erste Episode des Sci-Fi-Spiels für Xbox One verfügbar

Soedesco hat bekanntgegeben, dass ihr ab sofort die erste Episode des Sci-Fi-Spiels ELEA für PC via Steam oder Konsolen-exklusiv für Xbox One erstehen könnt. ELEA soll laut Herstellerangaben mit 60 FPS und einer dynamischen Auflösung mit nativer 4K-(Ultra HD) Unterstützung laufen. Passend zur Release-Ankündigung von ELEA gibt es auch einen frischen Story-Trailer, anhand dessen ihr euch einen Eindruck von dem im Egoperspektive gespielten Abenteuers verschaffen könnt.

Elea – Story Trailer

ELEA wurde von einem kleinen, im Kern aus zwei Personen bestehenden, Team entwickelt. Im Fokus steht die Wissenschaftlerin River-Elea, die von der Schauspielerin Leslie Fleming-Mitchel gesprochen wird.

In ELEA reist ihr in die Zukunft, konkret ins Jahr 2073. Die Menschen leben in revolutionären Zeiten, die Besiedelung des Weltraums macht rasche Fortschritte und die Menschen verfügen über Kolonien auf dem Mars, den Moden Titan, Ganymed und Europa gegründet. Außerdem wurden Außerirdische Lebensformen entdeckt und empfindungsfähige KI ermöglicht mit Raumschiffen in Lichtgeschwindigkeit zu fliegen. So wunderbar das klingt, eine neuronale Mutation sorgt dafür, dass alle auf der Erde geborenen Kinder zu gewalttätigen Psychopathen werden und nichts weiter im Sinn haben als die Menschheit auszulöschen.

Mit ELEA erlebt ihr, wie sie in einem Haus an der Küste von Mexiko lebt. Sie ist das zweite Mal schwanger und erwartet ein Sohn. Alles scheint friedlich, glücklich… bis sich herausstellt, dass ELEA lediglich eine Simulation dieser ihrer Ereignisse erlebt und je weiter ihr Erinnerungstrip voranschreitet, je mehr Zeit vergeht, desto mehr verändert sich die Szenerie…