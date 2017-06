Electronic Arts – E3 2017 Livestream des EA Play-Presse-Events

Wie angekündigt wird Electronic Arts auch in diesem Jahr keine klassische Pressekonferenz abhalten, sondern wieder ihre hauseigene EA PLAY Veranstaltung, der eine große “EA Show” vorangestellt ist. Die Übertragung der EA Show als auch des ersten EA PLAY Events via Livestream findet bereits am heutigen Abend statt und ihr könnt natürlich hier auf insidegames.ch live, direkt und in Farbe dabei sein.

Mit dem heute, Samstag, 10. Juni 2017 um 21.00 Uhr (bis 22.30 Uhr) unserer Zeit beginnenden EA PLAY Livestream wird Electronic Arts Einblicke in acht neue Spiele, darunter Star Wars Battlefront 2 inklusive eines Mehrspieler-Live-Match, präsentieren. Weiterhin ist geplant, dass EA euch auch Gameplay und zahlreiche Informationen liefert zu EA SPORTS FIFA 18, Madden NFL 18, NBA LIVE 18, Need for Speed Payback sowie Battlefield 1 und Star Wars Galaxy of Heroes. Zudem werde es, so EA, auch Neuankündigungen und Überraschungen geben.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Gucken!

Electronic Arts – E3 2017 Livestream – EA PLAY Presse-Event