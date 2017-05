ELEX – Gameplay-Trailer stellt Berserker-Fraktion vor

Piranha Bytes und THQ Nordic haben zum kommenden Open-World-Rollenspiel ELEX einen weiteren Gameplay-Trailer veröffentlicht, in welchem auf die Fraktion der Berserker eingegangen wird.

Die Berserker sind eine von verschiedenen Fraktionen, denen ihr euch in ELEX anschließen könnt. Zur Geschichte der Berserker heißt es, dass sie einen Weg gefunden haben Elex in pures Mana zu verwandeln. Infolge haben sie das zerfurchte Ödland Magelans in üppiges, lebendiges Waldgebiet transformiert. Berserker sind in Edan in der Hauptstadt Goljet beheimatet, von wo aus sie in die Welt hinaus ziehen, um Weltenherzen zu pflanzen. Weltenherzen sind riesige Pflanzen, die dem Planeten neues Leben einhauchen.

Die Berserker in ELEX lehnen jegliche Form der Technologie ab, sodass ihre Städte aussehen, als kämen sie direkt aus dem Mittelalter. Im Kampf verlassen sich die Berserker auf Schwerter, Äxte, Armbrüste und natürlich Magie.

ELEX soll im dritten Quartal 2017, konkreter Termin: tba, für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

ELEX – Gameplay Trailer – Berserker Faction