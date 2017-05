Empathy: Path of Whispers – Release-Termin und neuer Trailer zum First-Person-Adventure

Das explorative Adventure Empathy: Path of Whispers soll am 16. Mai 2017 für PC sowie Mac erscheinen. Passend zum konkreten Veröffentlichungstermin gibt es jetzt auch einen neuen Trailer. Das Video stimmt euch auf das ungewöhnliche First-Person-Abenteuer ein.

In Empathy: Path of Whispers durchstreifen wir eine surreale, von Emotionen und Erinnerungen geprägte Welt. Die Spielwelt lässt sich von uns beeinflussen, indem wir die Gedanken der Menschen erforschen und dann verändern. Empathy: Path of Whispers wird von Pixel Night entwickelt, für knapp 20 Euro als Box sowie Download erhältlich sein und ist in englischer Sprachausgabe angelegt. Allerdings soll es auch deutsche Untertitel geben.

Anton Pustovyt, Chef-Entwickler von Empathy: Path of Whispers, steht interessierten Spielern morgen (3. Mai 2017) in der Zeit von 18.00 bis 22.00 Uhr bei reddit in einer Ask-me-Anything-Sitzung für nähere Infos zur Verfügung:

Empathy Release Trailer