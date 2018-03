Mit Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala veröffentlicht Artifex Mundi ein neues Puzzle-Adventure und natürlich werdet ihr auch wieder Gelegenheit haben Erfolge/Trophäen zu sammeln. Insgesamt könnt ihr in Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala 35 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon zehn als geheim eingestuft sind.

Nachfolgend bieten wir euch eine Übersicht aller erspielbaren Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala Erfolge/Trophäen und natürlich haben wir euch auch schon die geheimen Erfolge/Trophäen aufgedeckt.

Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala von Artifex Mundi soll für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Als Release wird aktuell der 6. April 2018 angegeben.

Hinweis: Fürs Erste sind nur die Erfolge- bzw. Gamerscore-Punkte verfügbar. Die PS4-Trophäen folgen, sobald verfügbar.

Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

In Vergessenheit – 50 Gamerscore / Trophäe

Schließe das Spiel ab.

Spielexperte – 100 Gamerscore / Trophäe

Schließe das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad „Experte“ ab.

Ehrenhalber – 50 Gamerscore / Trophäe

Vollende das Bonus-Abenteuer.

Gute Deduktion – 20 Gamerscore / Trophäe

Vollführe 3 Beweis-Schlussfolgerungen, ohne falsch zu folgern.

Meister-Detektiv – 50 Gamerscore / Trophäe

Vollführe alle Beweis-Schlussfolgerungen.

Privatdetektiv – 10 Gamerscore / Trophäe

Vollführe deine erste Beweis-Schlussfolgerung.

Beweise für das Verbrechen – 30 Gamerscore / Trophäe

Sammle alle Beweise.

Einwandfreier Treffer – 10 Gamerscore / Trophäe

Erledige eine Verstecker-Gegenstand-Szene mit weniger als 4 Fehlern.

Adlerauge – 10 Gamerscore / Trophäe

Beende alle Wimmelbildrätsel in weniger als 1 Minute.

Schnell gefunden – 20 Gamerscore / Trophäe

Finde 3 versteckte Objekte in 3 Sekunden.

Meister im Suchen – 50 Gamerscore / Trophäe

Beende alle Wimmelbildrätsel ohne Hinweise.

Erfahrener Sucher – 30 Gamerscore / Trophäe

Beende 6 Wimmelbildrätsel in Folge ohne Hinweise.

Zeichen des Bösen – 10 Gamerscore / Trophäe

Finde ein morphendes Objekt.

Phiole der Dunkelheit – 20 Gamerscore / Trophäe

Finde die Hälfte aller morphenden Objekte.

Verschmutzte Realität – 30 Gamerscore / Trophäe

Finde alle morphenden Objekte.

Sensible Seele – 10 Gamerscore / Trophäe

Finde eine Blume.

Gärtner – 20 Gamerscore / Trophäe

Finde die Hälfte alle Blumen.

Florist – 30 Gamerscore / Trophäe

Finde alle Blumen.

Schreiberling – 10 Gamerscore / Trophäe

Finde eine weiße Feder.

Hutmacher – 20 Gamerscore / Trophäe

Finde die Hälfte aller weißen Federn.

Vogelfänger – 30 Gamerscore / Trophäe

Finde alle weißen Federn.

Heller Kopf – 20 Gamerscore / Trophäe

Vollende 4 Minispiele in Reihe, ohne eines zu überspringen.

Schneller als Licht! – 10 Gamerscore / Trophäe

Vollende ein beliebiges Minispiel in weniger als 1 Minute.

Puzzle-Experte – 50 Gamerscore / Trophäe

Vollende alle Minispiele, ohne eines zu überspringen.

Inspektor – 10 Gamerscore / Trophäe

Vollende ein Paar-Such-Spiel in weniger als 3 Minuten.

Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala – Geheime Erfolge Trophäen aufgedeckt

Notlandung – 30 Gamerscore / Trophäe

Lande das Flugzeug in den Bergen.

Hab dich! – 30 Gamerscore / Trophäe

Finde den aktuellen Zielort des Proesters heraus.

Wut – 30 Gamerscore / Trophäe

Finde heraus, wie man den Reaper neutralisiert.

Handwerker – 30 Gamerscore / Trophäe

Repariere die Seilbahn.

Fang! – 30 Gamerscore / Trophäe

Sende das Biest auf den Boden der Schlucht.

Umweg – 30 Gamerscore / Trophäe

Finde den Weg zur eingeschlossenen Allee.

Waldhüter – 30 Gamerscore / Trophäe

Überwinde den Schneesturm.

Maulwurf – 30 Gamerscore / Trophäe

Finde den Eingang zur verdeckten Baracke.

Wir sind in Schwierigkeiten! – 30 Gamerscore / Trophäe

Räume den im Schnee begrabenen Körper frei.

Hinter den Kulissen – 30 Gamerscore / Trophäe

Erfahre mehr über Raphaels Opfer.