The Escapists 2 – Weltraum-Gefängnis Video veröffentlicht

Die Entwicklerschmiede Mouldy Toof hat dem Ausbruchs-Spiel The Escapists 2 ein neues Video spendiert.

Im besagten Video wird die U.S.S. Anomaly gezeigt, bei der es sich um ein Weltraum-Gefängnis handelt. Erstmals wird das Spiel über einen Koop-Modus verfügen, um gemeinsame Sache mit Freunden zu machen.

The Escapists 2 wird am 22. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Eine Version für Nintendo Switch soll später erscheinen.

The Escapists 2 Goes To Space!