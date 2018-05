Etherborn – Puzzel-Platformer erscheint dank positivem Feedback für PC und Konsolen

Das Puzzelspiel Etherborn reiht sich, neben bekannten Titeln wie Fez, Portal 2 und weiteren erfolgreichen Spielen, in die Riege der 3D-Puzzle-Platformer ein und wird mittels Crowdfunding auf der Webseite figo.co unterstützt. Entwickler Altered Matter hat ursprünglich nur eine Veröffentlichung für PC geplant, doch nach enormen positivem Feedback steht einer Konsolenumsetzung nichts mehr im Weg! Etherborn soll demnach noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden – ein genauer Termin ist allerdings noch nicht bekannt.

Ihr spielt in Etherborn ein stummes Wesen, das von einer geheimnisvollen Stimme durch die Welt geführt wird, um herauszufinden, warum ihr eigentlich existiert. Eure Figur hat seine eigene Gravitation, wodurch er an jede Plattformen anhaften kann, die ihr berührt. So könnt ihr sogar ganz klassisch die Wände hochlaufen, ohne Gefahr zu laufen auf einen Bug gestoßen zu sein oder hinabfallen zu müssen.

Derzeit wurde bereits über die Hälfte des angestrebten 30.000-Dollar-Ziel erreicht, der Stand liegt derzeit bei 16.143 Dollar und die Kampagne endet in 27 Tagen. Also noch viel Zeit, den Entwickler bei der Entwicklung zu unterstützen! Denn so variabel wie die Unterstützung aussehen kann, so unterschiedlich sind auch die Dinge, die ihr nach abgeschlossener Untersützung erhaltet:

15,- Dollar-Bundle

Eine digitale Kopie des Hauptspiels

Digitale Wallpapers

Euer Name wird in den Credits eingeblendet

25,- Dollar-Bundle

Eine digitale Kopie des Hauptspiels

Digitale Wallpapers

Euer Name wird in den Credits eingeblendet

Digitaler Soundtrack inklusive Notenblätter

40,- Dollar-Bundle

Eine digitale Kopie des Hauptspiels

Digitale Wallpapers

Euer Name wird in den Credits eingeblendet

Digitaler Soundtrack inklusive Notenblätter

Vorabzugang zur Beta-Version

60,- Dollar-Bundle

Alle Inhalte der bisherigen Bundles

Digitales Artbook mit hochauflösenden Bildern, Konzept-Arts und Behind-the-Scene-Bildern

160,- Dollar-Bundle

Alle Inhalte der bisherigen Bundles

Exklusives bedrucktes T-Shirt zu Etherborn

Exklusive Postkarten-Große Kunstwerke zu Etherborn

Physikalische Limited-Edition mit einem großen Poster zu Etherborn

375,- Dollar-Bundle

Alle Inhalte der bisherigen Bundles

Vorabzugang zur Alpha-Version

Mitbestimmungsrecht bei einer alternativen Version von In-Game Grafiken

Nachfolgend findet ihr noch den Ankündigungs-Trailer zu Etherborn.

Etherborn – Ankündigungs-Trailer