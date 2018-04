Etrian Odyssey X – Atlus kündigt den nächsten Rollenspiel-Ableger für Nintendo 3DS an

Vor wenigen Tagen haben wir euch darauf vorbereitet, dass Atlus den nächsten Etrian-Odyssey-Ableger enthüllen möchte. Während des Streams am 10. April 2018 wurde Etrian Odyssey X als der nächste Teil der Rollenspielreihe für den Nintendo 3DS angekündigt! In Japan soll das Spiel am 2. August 2018 erscheinen, ob wir den Teil ebenfalls erhalten, ist bislang noch nicht bekannt.

In Etrian Odyssey X seid ihr einer von vielen Abenteurern, die sich aus der ganzen Welt in der fliegenden Stadt Maginia einfinden und sich auf die Suche nach einem Schatz auf einer entlegenen Insel im weiten Meer begebt. Ihr wurdet auf Geheiß von Prinzessin Persephone in die Stadt gerufen und mit Reichtum, Ehre sowie einem unbekannten Abenteuer in Lemuria gelockt.

Euch stehen insgesamt 19 Klassen zur Verfügung, aus denen ihr eure Truppe zusammen stellen könnt. Aus folgenden Klassen könnt ihr wählen:

Bushido

Farmer

Gunner

Hero

Highlander

Imperial

Landsknecht

Medic

Mystic

Nightseeker

Paladin

Prince/Princess

Pugilist

Ranger

Reaper

Shinobi

Shogun

War Magus

Zodiac

Des Weiteren versprechen die Entwickler den größten Umfang der Seriengeschichte soweit! In Lemuria erwarten euch viele verworrene und unbekannte Labyrinthe mit Mysterien, die darauf warten enthüllt zu werden. Zudem könnt ihr euch auf eine Charaktererstellung, diverse Unterklassen, einstellbare Schwierigkeitsvarianten und das Zeichnen von Karten freuen.

Nachfolgend findet ihr den Ankündigungs-Trailer und einige Screenshots zu Etrian Odyssey X.

Etrian Odyssey X – Ankündigungs-Trailer